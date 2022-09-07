工業電腦大廠研華（2395）7日公布8月合併營收達62.36億元，較去年同期成長21.04％，月增4.49％，改寫單月次高紀錄。累計前八個月合併營收達451.48億元，年增20.76％。

研華表示，以區域別來看，8月營收以北美市場表現最為強勁，單月營收創歷史最佳成績，年成長高達45％，歐洲、日本、台灣及新興市場也有高個位數年增表現。僅中國大陸市場受經銷商庫存調節及需求放緩表現偏弱，年對年呈現小幅衰退。

此外，在事業群表現部份，研華應用電腦事業群（ACG）、物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）及服務物聯網事業群（SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長71％、41％及18％。工業物聯網事業群（IIoT）則逐步恢復成長動能，年對年個位數增長。

研華累計前八月營收主要區域以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長36％、25％及36％。應用電腦事業群、服務物聯網事業群表現最佳，年增各為63％及36％。嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及物聯雲暨影像科技事業群（ICVG）較去年同期成長逾2成。

研華指出，8月接單/出貨比值（B/B Ratio）為0.96，累計前八個月BB Ratio為1.16。