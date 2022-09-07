全國唯一釣魚觀光工廠寶熊漁樂碼頭，中秋佳節推出一系列的回饋活動。（寶熊漁樂碼頭提供）

一年一度的中秋節即將到來，全國唯一釣魚觀光工廠寶熊漁樂碼頭，於中秋假期推出三人同行免費參加「月圓彩燈DIY」活動，邀請全家人共同完成彩繪燈籠活動，創造獨一無二的海洋月世界，還有海洋藏寶圖闖關活動，尋找海洋的祕寶完成任務即可獲得小禮物乙份且可享禮品購物優惠。

寶熊漁樂碼頭指出，體驗完室內的釣魚故事館，還可參加戶外實體釣魚半日遊，在城市中的秘境體驗池釣，無須攜帶任何設備，還有專業的釣魚教練教學，教你正確的釣魚知識，輕鬆釣到魚，非常適合親子、情侶同遊，即日起至9月30日前報名享有體驗價399元(原價750元) ，每場限定5組，有興趣的民眾可上官網查詢。

寶熊漁樂碼頭館方表示，受到疫情的影響民眾出遊的習慣漸漸有些改變，避開現場購票人潮，出遊前購票的比例明顯成長，回饋大眾九月份於寶熊漁樂碼頭官網購買門票享有9折優惠$180元(原價200元)，還可獲得釣竿購物折價券2張，於線上購買指定釣竿享有低於5折超值優惠價，如：擒猛-競釣竿折價後只要900元(原價$1950元)，熊賀蝦竿折價後只要500元(原價$1200元)。