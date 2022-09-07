上海商業儲蓄銀行關心環境保護並積極履行企業社會責任，今（7）日與國立臺灣海洋大學攜手合作，共同簽訂「永續海洋-邁向淨零」合作備忘錄，由海洋大學校長許泰文與上海商銀總經理林志宏代表簽約，共同推動「向海致敬」之政策目標，並宣布將共同推動成立「上銀X海大海洋巡守隊」，一起守護台灣美麗的海洋永續發展。

上海商銀與海洋大學簽訂的「永續海洋-邁向淨零」合作備忘錄，主要重點為(1)共同推動淨零排放及海洋棲地再造與生態復育、(2)海洋生態保育及環境教育、(3)海洋廢棄物去除，以及(4)其他增進海洋環境保護研發能量的合作項目。雙方將透過海洋的潛水巡視及潮間帶的岸際巡視，盤查臺灣沿海生態及環境之狀況，並將之融入於海洋環境教育與推廣，同時連結聯合國永續發展目標(SDGs)，以達到優質教育(SDG4)、永續城鄉(SDG11)、負責任的生產消費(SDG12)、氣候行動(SDG13)與海洋生物資源(SDG14)等永續發展目標。

國立台灣海洋大學校長許泰文表示，海洋大學每年皆配合海洋委員會辦理海洋生態永續、知海愛海及教育推廣等議題相關活動，上海商銀長期投入社會公益，積極履行企業社會責任，並重視環境、社會與公司治理(ESG)，今年更榮獲亞洲企業商會「2022亞洲企業社會責任獎－社會公益發展獎」的肯定，上海商銀將從以往的淨山、淨灘、植樹、護樹及宣導友善耕種等陸上環境永續策略，逐步拓展至海洋領域，藉由與海洋大學合作，深化海洋環境保護研發能量，促使員工及全民認識海洋、熱愛海洋、善用海洋及珍惜海洋。

上海商業儲蓄銀行總經理林志宏表示，海洋是生命的起源，維護海洋環境及海洋生態保育是大家共同且刻不容緩的責任，本次上海商銀能與國立台灣海洋大學進行共同簽訂「永續海洋-邁向淨零」合作備忘錄，並將推動成立「上銀X海大海洋巡守隊」，雙方合作推動並執行維護海洋環境及海洋生態保育。近幾年來上海商銀除了推動實施節能減碳、淨山、淨灘及護魚等「上海商銀 愛地球·挺環保活動」之外，並將ESG納入授信與投資的評估流程，提高綠色授信與綠色投資的業務比重，同時也加強推展綠色理財金融商品。

未來上海商銀也將持續以「愛地球，挺環保」及「感恩心，關懷情」雙主軸為出發點，繼續推展各項永續發展及社會公益活動，關心環境，關懷社會，善盡社會公民的職責，為臺灣美麗的海洋盡一分心力。