美國近期針對半導體產業動作頻頻，除了晶片法案闖關成功，又提出「晶片四方聯盟」（Chip 4），包括日本、台灣、韓國都在受邀行列。韓國時報分析指出，美國籌備Chip 4表面上是要防堵大陸半導體崛起，背後真正目的恐是想爭取時間，藉此壯大美國晶片廠英特爾。

報導指出，英特爾的晶片技術遠遠落後於全球前兩大晶圓代工廠台積電和三星，一名熟知Chip 4事務的消息人士指出，美國希望英特爾具備晶圓代工競爭力，在此之前，美國希望台積電、三星不要繼續破壞他們的晶片銷售。

上述消息人士說，英特爾得讓投資人相信他們的產品能繼續大量出貨，以保住每座要價上億美元的廠房，因為對科技業者來說，最大威脅是無法快速開發具競爭力的先進產品，這也是美國推動晶片法的原因，可以幫助美國增加半導體市占率、改善自給自足狀況，而且英特爾有了聯邦補助，就能設法提升先進晶片製程。

該名消息人士分析記憶體、晶圓代工產業，將由少數幾家大廠掌控整個市場，美方希望英特爾能存活下來，但不要經歷痛苦的生存競爭。

該名消息人士進一步指出，美國不希望台積電、三星採取燒錢爭取市占的策略，因為英特爾恐因此面臨嚴重財務困境，這是美國不希望看到的情況。

報導提到，雖然美方尚未決定Chip 4要討論和開發的核心目標，然而，Chip 4的隱藏意圖，無疑是防止晶圓代工產業過熱，直到英特爾準備好，加入與台積電和三星的競爭行列中。

前民進黨立委郭正亮則在《亮點交鋒》節目中指出，陸美台晶片戰已到關鍵時刻，他強調，Chip 4若是立足於台積電繼續在台灣設廠當然是好事，但美國真正的目的，是要台積電跟三星去美國投資。