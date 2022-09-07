話題度超高的《俗女養成記2》，由去年迷你劇集轉攻戲劇節目相關獎項，不負眾望共獲15項提名，包括戲劇節目、戲劇節目導演、編劇、女主角、女配角、造型設計、配樂與歌曲(兩首入圍)等獎項。尤其再度入圍女主角的謝盈萱，同時也以《四樓的天堂》入圍女主角，形成罕見的自己打自己局面。

謝盈萱激動地表示，「謝謝長綸導演和藝文導演！謝謝俗女的所有演員們，老師們，學長姐們，所有幕前幕後夥伴們！我的運氣真的很好，能夠遇見這個美好的團隊！特別感謝兩位導演與攝影師們和燈光師，在拍攝現場不斷嘗試我每個表演的可能，也盡全力拍出我每個好看的角度（這真的很不容易，畢竟我死角很多）謝謝收音師，在我過高跟過低的音場裡找出和諧的聲音。還有幕後剪輯的夥伴們，感謝大家共同創作出的陳嘉玲，這是所有人共同完成的角色。謝謝藍葦華，你真是一位可敬可佩的對手，能夠跟你合作是我很大的榮幸。最後感謝華視和CATCHPLAY＋，勇敢的投資這部作品，因為你們的勇敢，戲劇擁有更寬廣多元的可能。」

而導演嚴藝文表示：「謝謝長綸導演的陪伴和包容，過程中一切苦的甜的，種種滋味我們最知道。」陳長綸導演則說：「就是很謝謝很謝謝....當時戲裡戲外，開拍前後到播映宣傳時，好多人盡心盡力協助，這齣戲的參與者好優秀好專業。」

入圍女配角的于子育則是哭著說：「聽到導演、編劇跟盈萱都入圍我就哭了，再聽到自己也入圍，我就大哭了，很緊張也很興奮。」