新北永和5日驚傳分屍案，54歲梁男被殺害肢解，警方登門時發現屍體僅剩左腳、軀幹，頭顱、雙手以及右腳皆已消失，梁男昨天落網後大言不慚表示「就是要弟弟憑空消失」，並供稱行凶後仍每天睡在屍體隔壁房間，但警方私下問為何又獨留軀幹與一隻左腳，未料梁嫌冷血回本來要繼續肢解，但「還沒處理完就被發現」，恐怖行徑令員警不寒而慄。

梁嫌供稱，本月1日凌晨3時許趁同住的弟弟熟睡時，持水果刀猛刺他心臟，一刀斃命，事後除了將將屍體支解，用衣服包裹裝入垃圾袋丟棄，其他生活作息並無多大改變，包括照常到習慣去的台北市松山區某小吃店用餐。

據了解，梁嫌行凶後仍住在家裡絲毫不感到恐懼，他甚至說：「活人比死人更可怕！」指控弟弟平常總是向他借錢又會欺負他，家裡4間房間被弟弟強占3間，租出去每個月還能多賺好幾千元，而他只能睡在最小的1間。

警方調查，梁嫌1日凌晨拿水果刀一刀刺死胞弟，當日清晨6時許先剁除頭顱，下午放進垃圾袋丟棄，隔日清晨再肢解雙手、右腳，包進垃圾袋，晚間7時扔進垃圾車。

經調閱監視器畫面，梁嫌4日還計畫前往生活百貨4把新買刀，疑似是為肢解剩餘屍體，完全以喪心病狂。但因全案於5日下午曝光，他返家時看見樓下有警車，於是開始逃亡，帶著紅色行李箱坐公車前往台北市公館一帶。

警方私下透露，梁男應把錢財看得很重，逃亡期間不接觸任何人，也不住旅館，直接睡在公館全家超商。偵訊後，警方以殺人、侵害屍體罪嫌將梁嫌送辦。