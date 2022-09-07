新北市長侯友宜昨（6）日接受《中國時報》專訪，當被問到「是否願意扛下2024年總統大選的重擔？」時，回應「勇於承擔責任、熱於接受挑戰、全力以赴、不計成敗」。外界普遍解讀為首度正面回應不排除參選2024總統大選。對此，侯友宜多年好友、藍委葉毓蘭今（7）日受訪時也分析了侯的想法。

葉毓蘭今接受港媒《中評社》專訪，表示自己已認識侯友宜47年，侯不做沒把握的事，蔡政府凡事都分藍綠，是造成侯友宜必須要回應人民需求的一個原因，侯此時如果再不承擔，恐怕也會錯過時機。

葉毓蘭表示，在擔任新北市長的4年來，侯很多時候、甚至在防疫時都被中央政府刻意打壓，「新北市在台灣人口最多，但陳時中擔任防疫指揮官時，每次都把新北市當作化外之地一樣，只會批評而很少主動協助」。葉分析，侯應是在防疫過程中「覺得救人救命不能等，但再怎麼努力，蔡政府凡事都分藍綠」，造成侯友宜必須回應人民需求的一個原因。

葉毓蘭指出，民進黨獨厚自己執政縣市，她以先前爆出諸多爭議的新竹棒球場預算暴增好幾倍為例，表示這些事讓很多有志之士願意承擔2024，侯絕對也是有這樣的心情，「只有政黨輪替，才能讓全台百姓雨露均霑」。

最後葉毓蘭也就日前民進黨新北市議員們要求侯「做好做滿」一事，坦言就算侯做滿，若中央政府不支持「侯友宜可以坐滿，但不見得做得好」，自己也最受不了蔡英文拿公家資源打選戰，因此侯覺得此時要表態勇於承擔，因再不承擔，「恐怕時機就過去了！」