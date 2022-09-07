俄羅斯外貿銀行(VTB)行長Andrei Kostin在周三指出，俄羅斯銀行業基本上已經克服了西方制裁帶來的最嚴重影響，可能已經不需要對俄羅斯銀行進行系統性資本化。

在西方金融制裁下，俄羅斯銀行業在今年上半遭受重擊和巨大虧損，俄羅斯官員要求銀行業需快速地降低對歐元和美元的曝險。

Kostin在一場會議上表示，現在說也許還太早，但是銀行部門似乎已經不需要某種系統性的資本重組。

俄羅斯第二大的VTB銀行在周二公布，繼今年上半創紀錄的虧損後，該行在七月恢復獲利，並且在今年稍晚將開始對中國等友好國家提供企業貸款

Kostin補充說，俄羅斯央行有空間將關鍵利率從目前的8%，下調至7.5%，然後再降到7%，以刺激俄羅斯銀行部門的放貸活動。

俄羅斯央行預計9月16日召開會議。

Kostin此前在今年4月曾表示，俄羅斯各銀行需要更廣泛的資本重組，以解決虧損問題。

Kostin和包括俄羅斯國有的開發銀行VEB行長Igor Shuvalov等要員，在周三的會議上共同討論了俄羅斯去美元化進程，以及進一步發展與其它貨幣(例如人民幣和土耳其里拉)的結算和互動必要性。