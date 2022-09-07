台幣貶破30元大關，工商協進會名譽理事長林伯豐7日指出，貶值有利於出口，對台灣是有好處，因為台灣是出口大國，但是貶到什麼程度，應該拿韓國對比，因為台灣工業的主要競爭對手國是韓國，與韓國做比較，來保護台灣工業的出口。

工商協進會7日召開理監事會議，會前林伯豐接受媒體訪問時指出，升息對抗通膨不一定有作用，但是在全球都在升息時，台灣配合升息可以理解，認同這項作法。

對全球核電大復活，林伯豐說，歐洲都已經認為核能是綠能，台灣應該要想想怎麼發展能源，過去台灣發展核電都是大型的核能發電，現在已經有比爾蓋茲與日本合作投入10億美元的345KW小型核能，且已經開始在運作了，以台灣獨立電網的情形，可以重新考慮新一代的核能，國家能源政策應該要有核能。

林伯豐表示，過去反核有反核的想法，現在是有核電的需要，政府應該想清楚，如何讓台灣在民生、工業都能有適當且充足的能源供給。