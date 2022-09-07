居住安全是城市生活的基本要求，永續發展的最高價值，然而老舊危險的建築卻成為居住安全的隱形威脅。由產業界發起，高雄市政府都市發展局及工務局共同指導的「高雄居住安全大聯盟」於2022年9月7日正式宣告成立。

高雄居住安全大聯盟，是一個以「產業」為主的平台，由高雄在地的不動產開發公會、不動產仲介經紀業商業同業公會、代銷公會、建築師公會、不動產估價師公會、地政士公會、都市更新學會、都市更新聯盟協會、不動產經紀人職業工會、租賃住宅服務商業同業公會、不動產經紀業教育發展協會等十四大公會共同發起，跨及各個層面的建築相關產業，串起都更產業鏈。

未來只要社區住戶完成初步整合意願（五成以上），即可向「大聯盟」相關公協會提出需求，經過初步「可行性評估」後，便會交由相關單位進行後續規劃作業，以專業、透明、效率的服務平台機制，保障消費者的權益。

發起「居住安全大聯盟」的總召集人，高雄市房仲公會理事長簡志坤表示，都市更新與危老條例所涉及的專業領域既廣且深，從開始與有意改建的住戶第一次接觸，投入的人力、物力與各種專業資源就難以估計，往往辛苦溝通三、五年、結果卻是「行百里、半九十」，以都更而言，整合不到八成的同意比例，所有的努力可能就此白費，甭論危老改建的「100％同意」，每一個過程與門檻，都牽涉到專業障礙與人性貪婪的挑戰，「居住安全大聯盟」希望扮演好推手的角色，整合各個專業領域的公會組織，協力解決所面臨的困境。

簡志坤說明，都更或危老，涉及層面及專業領域甚廣，從房仲業者、建築師、地政士、不動產估價師、營造業者、代銷業者、住宅租賃服務業者等等，並且因為不動產的開發，具有非常強「區域性」，所以，以在地精耕、商圈經營為核心的房仲業者，便非常適合扮演都更或危老改建的「第一線尖兵」，可以直接與在地的民眾進行協調溝通。

等到住戶間有了初步的共識，接下來的便是專業又龐雜的建築專業了，高雄市建築師公會理長陳奎宏表示，從法規檢討、基地配置構想、建築設計理念，乃至於送件之後，進入實質審查機制，複雜的行政程序與各種專業面向的修正與調整，都是專業建築師投注心力的工作。高雄市不動產估價師公會理事長鄭清中表示，對於改建，一般民眾最在意的就是「到底能分回多少」？也就是所謂的「權益分配」問題，包括地籍整理、土地、建物登記，乃至於「更新前價值認定」，以及後續的「協議合建」或「權利變換」，這些複雜專業的程序，又是地政士與不動產估價師的工作。

此外，政府所提供的容積獎勵，在扣除原住戶分回的面積後，仍有多餘的坪數要對外銷售，以打平工程費用的支出。高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，為了要讓銀行融資的資金儘速回籠，包括產品坪數、總價規劃、預售計畫，都要靠代銷業的實務專業，價錢訂太高，賣不掉也不行，價錢訂低了，賣光了，卻又不夠支付持續上漲的營建費用，導致整體改建的財務計畫出了問題，那就更麻煩！各種專業的拿捏，以及市場動態的掌握，則是代銷業者責無旁貸的重要工作。

如果一切順利，取得建照，開始要正式拆房子，馬上要面臨的問題就是，這幾十戶，甚至上百戶的老鄰居們，在改建期間要住哪兒？高雄市租賃住宅服務公會理事長林培生表示，要請區域的房仲業者幫忙當然很好，但是 ，哪個區域會同時出現幾十間，甚至上百間的房屋可供租賃？

林培生指出，都更社區幾乎都是「老人、老屋」，老屋拆了就算了，但是年長者呢？一般租屋市場對於年長者租屋的態度極不友善，這些都更戶在改建期間的實際居住問題，住宅租賃服務業者又成為整個都更或危老「產業鏈」中另一塊重要的「拼圖」。