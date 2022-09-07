中央銀行總裁楊金龍受邀至工商協進會演講，以「近20多年來台灣的經濟發展與央行扮演的角色」為題指出，台灣近20年經濟表現優於日韓，展現「穩定、成長的20年」，尤其對目前備受關注的新台幣匯率，他強調，央行採雙向調節匯市，並未「阻升不阻貶」。

楊金龍表示，近20多年來台灣經濟表現優於全球平均值，也高於南韓、日本，展現「穩定、成長的20年」，央行妥適運用利率及匯率工具，長年均能達成促進金融穩定、維持物價與匯率穩定，並協助經濟發展的經營目標，達成中央銀行法賦央行的經營目標。

針對雙率政策，楊金龍說明，國內利率政策的擬定，由央行理事會綜合考量國內通膨展望、經濟成長等，及國內外經濟金融情勢變化，參考多項數據後決定，與盈餘繳庫無關，且與主要經濟體相較，台灣實質利率（名目利率減去通膨率）並未偏低。

新台幣匯率方面，原則上由外匯市場供需決定，且長期以來呈升值趨勢，央行一向採雙向調節匯市，並未「阻升不阻貶」，觀察新台幣對美元匯率從1998年中的低點約35元，至2021年底升值至約27.7元，升幅約26％。

再就新台幣對一籃貨幣的名目有效匯率指數（NEER）來看，2021年12月較2010年上升25.77％，遠高於韓元升值10.42％及日圓貶值16.76％，均顯示央行並未刻意壓低新台幣匯率。

楊金龍指出，中央銀行法第43條規定，央行持有的外幣資產及負債，因匯率變動而發生的利得或損失，均不得列為當年度損益，因此新台幣匯率升貶與繳庫盈餘無直接關聯。主要是當遇到新台幣匯率過度波動，或失序變動時，會視情勢進行雙向調節。

例如2020年美國聯準會（Fed）推出大規模量化寬鬆（QE），造成資金湧入國內，央行即淨買匯，今年至今又因為Fed大幅升息並執行縮表（QT），使得外資資金流出，央行就淨賣匯，即匯市的操作為雙向調節，並未「阻升不阻貶」。