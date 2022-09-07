民進黨新北市長候選人林佳龍今前往樹林圳福市民活動中心參與長者共餐活動，除了承諾補助65歲以上長者免費裝假牙、廣設24小時住宿型長照中心，還提出加碼重陽敬老禮金，從1600元提高至2000元。對此，新北市社會局強調「某市長候選人滿天開支票」，若為了增加而反被扣除補助款，這些錢候選人能負責嗎？

林佳龍今與民進黨新北市黨部主委何博文、市議員廖宜琨、議員候選人卓冠廷、高乃芸、曾進益，立委蘇巧慧團隊、議員高敏慧團隊及在地里長的陪同下出席共餐活動，他致詞時表示，將推出托老一條龍政策，以「預防醫學、健康促進、活躍老化」理念，讓長者「不但活得久、而且活得好」，其中補助長者免費裝假牙、廣設24小時住宿型長照中心、加碼重陽敬老禮金都在計畫內，引起長者很高的迴響和期待。

林佳龍稱，他擔任台中市長任內推動「721 計畫」，提供全人服務，希望新北市7成長者也能健康快樂食百二，2成失智失能長者能夠生活自理，1成臥床長者可以獲得完善照顧。

對此，社會局長張錦麗表示，社會福利必須整體性思考，視自身財源而定，並非胡亂開支票，罔顧財政紀律，債留子孫，何況行政院主計總處今年初才來函，倘當年度新增(調升)社福預算項目，超過現行法定給付或補助標準，將予以扣除等額的補助款，若為了增加而反被扣除補助款，這些錢候選人能負責嗎？

張錦麗說，新北市老年人口超過66萬，占全市人口16.63％，老人人數全國第一，市府的健保補助、重陽禮金等福利一樣也沒少；反觀林佳龍在主政台中市時，將老人健保補助砍掉，還酸說「65歲到100歲才35萬健保費繳不起嗎？」引發社會議論，如今為了選舉又再高喊重陽禮金加碼。

張錦麗強調，照顧長者不應只從單一面向加碼、改變，而是要有整體觀，全面思考。