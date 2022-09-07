台中公園日月湖上午發現女浮浮屍，民眾發現通報警消到場將遺體打撈上岸。（民眾提供／馮惠宜台中傳真）

中秋前夕，台中公園日月湖今（7）日上午發現女浮浮屍，經警消到場將遺體打撈上岸，其臉部浮腫變形，溺水應超過兩日，而由於周邊，未遺留任何物品，身上也未發現證件，目視約40多歲，但其身分待查，警方初步勘驗死者身上無外傷，初步排除他殺，目前正調閱監視錄影畫面，要釐清其入園時間，並報請檢方相驗釐清。

7日上午7點多，有民眾在台中公園運動時，發現有人浮趴在日月湖上，一動也不動，立即通報警消到場，初步確認為40多歲女姓，已無生命徵象。

經消防救護人員將屍體拉到上岸，其面部浮腫，難以辨認，研判至少已溺水超過兩日，警方巡視湖畔四周，也未發現婦人遺留的物品，透過指紋也無法查出身份，警方目前擬透過公園內監視器查其入園時間，並設法查明女子身份，及落水原因。

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