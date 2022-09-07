新冠肺炎疫情升溫，國內今日本土個案突破4萬例，中央流行疫情指揮中心也坦言，中秋連假3天後單日確診人數可能破5萬，醫師表示，多項研究顯示，染疫確實讓許多男性出現雄風不再的困擾，例如性器官的長度與硬度、性功能障礙等，也影響精子的品質，使得疫情後的少子化危機更嚴重。

泌尿科醫師莊豐賓在其臉書表示，隨著越來越多人確診，諸多後遺症也逐漸浮現，除了常見的呼吸道症狀外，病毒也攻擊陰莖和睪丸，嚴重衝擊男性身心靈。他說明，新冠病毒所造成全身性發炎反應，除了影響肺部、心臟、腎臟功能外，現有研究已發現，病毒也會攻擊睪丸、攝護腺、陰莖等。

莊豐賓表示，根據英國倫敦大學的統計，5%染疫過的男性，自覺其陰莖長度減少。此外，相較於未曾染疫過的男性，確診過的男性出現勃起功能障礙的機率多出3倍。

莊豐賓說明，因病毒攻擊男性生殖系統，讓海綿體與血管難以擴張、進而影響勃起，導致陰莖長度縮小及硬度降低。此外，因病毒會攻擊睪丸，使得睪丸出現發炎反應，甚至組織受損，影響睪丸分泌男性賀爾蒙的功能，「有研究發現，病毒除降低男性的性慾望外，也影響精子的品質，包含精子的型態與活動力。」

此外，台南市立安南醫院泌尿科醫師董聖雍也表示，因新冠病毒會讓心肺功能退化，會導致勃起困難；而睪丸受到病毒攻擊，致睪丸間質細胞製造睪固酮的功能喪失，會造成細精小管被破壞、精原母細胞死亡，可能會導致後續寡精症甚至不孕症，這在疫情後更加劇少子化危機。