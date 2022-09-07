美國知名「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian），擁有精緻五官與凹凸有致的火辣身材，自實境秀節目《卡戴珊一家》爆紅後，她的人氣便居高不下，IG更吸引超過3.2億人追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動分享超狂穿搭的她，近日也再次登上雜誌的封面，並在其中脫掉內衣及長褲，超辣尺度令網友直噴鼻血。

金卡戴珊穿搭風格一向敢露、敢秀，即使登上雜誌封面她也一樣大膽。在最新一期的雜誌《Interview》裡，金卡戴珊染了一頭金髮，並將眉毛染成金色，而她在其中雖沒有穿著太華麗的服飾，但當她穿著白色T恤時疑似下半身沒穿，上衣裡也沒穿內衣，大方露出性感兩點，甚至脫掉牛仔長褲，直接露出飽滿的蜜桃臀，令不少網友看了直呼「第一眼沒認出來」、「好漂亮、好閃、好喜歡，細腰肥臀」、「怎麼瘦這麼多，屁股是本命」、「Gaga？」、「感覺又有什麼作品要推出」；但也有部分網友看到照片後不埋單，紛紛留言「有點油膩」、「欣賞不來」、「好難理解的造型」、「有點像繼父」、「這兩大屁股有啥好看的」再度造成話題。

事實上，被封為「翹臀金」的金卡戴珊，不僅火辣身材受到矚目，感情生活也相當精采，去年她才與著名嘻哈歌手肯伊威斯特離婚，結束6年的婚姻，沒多久又現身前夫的演唱會疑似復合的節奏，沒想到隨即爆出她主動搭訕小她13歲的「大GG」男星彼得戴維森並公開認愛，但兩人卻在8月6日突然爆出分手，令外界相當傻眼。