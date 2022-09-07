高雄市長陳其邁（前右三）7日出席大寮社會住宅第一期新建統包工程動工典禮。（高雄市水利局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府照顧弱勢民眾，於捷運橘線大寮站旁興建社會住宅，社宅基地鄰近大寮機廠開發計畫。為加速大寮機廠開發，並提升捷運站周邊生活機能，將引入量販店兼具購物與娛樂功能，提供在地居民優質便利的購物環境。

此社會住宅的地面層將規畫設置店鋪、托嬰中心、社區照顧關懷據點、身障社區式日間及居住服務據點等，高雄市長陳其邁主持大寮社宅第一期動土儀式，祈求工程如期如質完工。

目前高雄的社宅已有5688戶是實際規畫、執行中，市府與中央合作總目標則為1萬5000戶。陳其邁感謝內政部營建署、民進黨立委林岱樺與許智傑，及議會先進不分黨派共同爭取並支持市政建設。

高雄市水利局表示，大寮社宅第一期工程經費約17億6000萬元新台幣，規畫地上10層、地下2層建築物，將提供382戶社會住宅，基地面積為8340平方公尺，規畫套房型247戶、一房型38戶、二房型59戶、三房型38戶，地下停車空間提供500個機車停車位及192個汽車停車位。全案預計於2026年中旬完工。