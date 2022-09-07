公務電腦報廢採恢復原廠設定 議員憂機敏資料恐外流

台北市政府報廢公務電腦、手機前，須先行抹除資料，但北市議員戴錫欽質疑，市面上有許多資料還原軟體，能在單日內恢復上萬筆資料，現有12台透過恢復原廠設定的報廢公務電腦，暴露在機敏資料外流的風險，他要求北市應加強報廢作為。對此，台北市長柯文哲允諾會研議辦理。

據《台北市政府資通管理規定》及《台北市政府資通訊資產及電子資料安全作業指引》，公務手機若轉贈、報廢和及銷毀或不再使用時，應先清除、刪除、加密消除其中電子資料或破壞儲存媒體，作法大致分為實體破壞、硬碟機抹除及第三方刪除軟體。

戴錫欽指出，依公務手機資料抹除流程，若設備不堪使用將採實體破壞，當設備尚可使用時，須判斷系統內是否具高機敏性資料，若無就採恢復原廠設定，若有就透過第三方軟體抹除，但何謂不具高機敏性資料？由誰來認定？難道不會有便宜行事情況發生？

戴錫欽表示，經工程師實測，MAC和Windows系統電腦，皆可在恢復原廠設定後透過資料救援軟體，於5、6個小時內找回上千、上萬件資料；Andriod系統手機亦是如此，目前僅IOS系統手機無法救回遭刪資料。現階段包括公運處2台、大地處5台及文化局6台等12台公務電腦，都是以具資料外流疑義的方式抹除電腦硬碟資料。

他認為，資料機密認定及抹除方式應從嚴認定，盡可能使用實體破壞、使用硬碟機抹除及第三方抹除軟體等刪除所有資訊，對於資料是否不具高機敏性，也應有明文規定和標準，加強資安控管。

對此，柯文哲允諾會研議辦理。北市資訊局長呂新科補充，當前市府資料將由各局處判定機密程度，若系統沒有再利用價值，將採較安全的實體格式化，反之若有賤價賣出或送至偏鄉使用需要則採邏輯格式化，就可能被救援系統救回來。他坦言，目前市面上有許多資料救援軟體，因此外洩風險確實存在。

北市財政局長陳家蓁強調，公家設備執行報廢時，均按規定去識別化及抹除資訊，後續將與資訊局研議提升防護作為，避免資安問題。