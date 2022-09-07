小琉球期盼擦亮低碳旅遊島形象，首辦放空日市集。（林和生攝）

孤懸海外的離島小琉球，因得天獨厚海洋資源與生態環境，近幾年吸引大量遊客造訪，除帶動地方商機，卻也引來生態疑慮；為兼顧環保及海洋資源永續目標，屏東大學與美和科大與在地商圈合作，首辦「小琉球放空日」，期待藉此強化低碳旅遊島形象。

小琉球放空日刻意選在旅遊淡季10月15日舉辦，以近來盛行的市集為主題，喊出跟著海洋一起休息的概念，當日搭配環保碗筷、琉行杯租借，進行環保生態、循環肥皂及食魚教育等體驗，同時宣導環境永續。

大鵬灣國家風景區管理處長許主龍指出，小琉球20年前每年登島人次約12、3萬，但從2017年起每年幾乎都超過百萬人次，扣掉當地島民及因公務上島，有七成遊客會下水遊憩，雖然帶來當地觀光商機，不過數十萬雙腳在潮間帶踩踏，也造成生態危害。

然而許主龍也坦言，小琉球環保意識及凝聚力一直都是典範，在2017年開始推行海灘貨幣後，便積極想要將小琉球低碳永續生態島的概念讓更多人知道，這次期待藉由放空日活動，將此概念繼續推廣出去，讓生態永續旅遊的形象深植地方。

許主龍談到，或許把海上活動引導至陸地，畢竟小琉球因土地貧瘠加上四面環海，島民多以討海為生，當地漁船多船長自然就多，加上漁民出海往往祈求神明保佑，至今島上大小廟宇近400座，密度高居全台之首，宗教文化也很引人入勝。

小琉球商圈理事長林美慧認為，此次低碳放空市集，期望可以成為第二個澎湖花火節品牌，在地也希望以環保低碳且不打擾海洋生態前提下，帶動小琉球冬季旅遊，一同讓環境永續。