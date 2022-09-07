好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安柏赫德（Amber Heard）的世紀官司，在強尼戴普勝訴後，安柏赫德變得名聲狼藉，很多影視節目都取消跟她的合作，先前就有消息傳出她演過最知名的作品《水行俠2》也想放棄她，讓「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke）頂替她出演梅拉一角，現在又再次傳出《水行俠2》悄悄更新名單，消息似乎成真。

近期有眼尖的網友發現，「龍后」艾蜜莉亞克拉克的名字赫然出現在《水行俠2》演員表中，加上該片多次延期，不由得讓人猜測，民眾也議論紛紛，似乎華納已秘密聯繫了「龍后」替換安柏赫德的戲份。

網友們看到龍后艾蜜莉亞克拉克悄悄被加入演員名單。(圖/Google )

先前華納曾公開表示，雖然梅拉的戲份有刪減，不過依然還保留了一定的內容，而安柏赫德在直播開庭中也曾哭訴自己被《水行俠2》劇組遺棄，「龍后」艾蜜莉亞克拉克頂替安柏赫德的消息，尚未得到華納的證實，但網友們依然熱烈支持。

目前「水行俠」、「梅拉」和「艾蜜莉亞·克拉克」已經登上推特趨勢引發巨大熱議。截至目前，已有累積超過460萬人請願，要求華納兄弟開除安柏赫德。