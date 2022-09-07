中央銀行總裁楊金龍受邀至工商協進會以「近20多年來台灣的經濟發展與央行扮演的角色」為題演說，他表示，央行長期以來採行妥適貨幣、信用、外匯與總體審慎政策，達成四大法定經營目標。

楊金龍指出，目標一是促進金融穩定，國內並未出現金融危機，不像美國爆發次貸風暴並擴大成全球金融危機，南韓則發生兩次重大金融危機。20多年來台灣遭遇無數外來挑戰，尤其1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機，及近年的全球疫情，均對國內經濟金融產生負面衝擊。央行適時採取有效的貨幣、信用、外匯與總體審慎政策因應，有助台灣金融市場與經濟景氣迅速回穩，安渡危機。

目標二為健全銀行業務，他說明，亞洲金融危機後，台灣銀行業逾放比率一度高逾11％，其後在政府調降金融業營業，及央行調降存款準備率，協助銀行打銷呆帳，逾放比率始逐步走低。全球金融危機後，央行適時採取總體審慎措施，及金管會採取個體審慎措施，加強銀行控管不動產貸款風險，使銀行業逾放比持續下降，且備抵呆帳覆蓋率明顯上揚，顯示國內銀行資產品質及承受壞帳能力良好，資本適足率持續提升，獲利表現均屬穩健。

目標三在維護對內及對外的幣值穩定，1998至2021年間台灣CPI平均年增率僅約1％，通膨低且穩定，長期保持貨幣購買力，降低不確定性，有利生產者、消費者、投資者與儲蓄者做出合理的經濟決策。新台幣匯率維持動態穩定，對美元匯率波動度小於主要貨幣，且具反通膨及反景氣循環功能，有助經濟金融穩定。

目標四即基於上列目標範圍內，協助經濟的發展」，楊金龍強調，承平時期央行維持物價穩定、匯率穩定及金融穩定，營造有利於企業經營、就業創造，及生產力提升的經濟持續成長環境。亞洲金融危機、全球金融危機、疫情等危機期間，央行透過彈性有效的貨幣政策，提供市場充裕流動性，讓金融市場沒有發生信用緊縮，協助經濟迅速復甦。