崇越科技集團-崇越石英嘉義馬稠後產業園區新廠，今（7）日新廠動土，嘉義縣長翁章梁與董事長藤井紀和、執行長李正榮等人持金鏟動土，預祝工程圓滿。

「任何在嘉義縣土地興建的工廠都代表一份開發能量來源！」翁章梁強調，崇越石英在業界扮演舉足輕重的角色，他們以生產半導體製程中，佔有關鍵性地位的石英系列產品為主要經營範疇，是最早進入台灣半導體市場，也是目前全國規模最大、歷史最悠久，市場佔有率居冠的石英製品廠，勢必會帶動在地就業機會與工業產值，為嘉義注入力量。

在邁入工業4.0概念的世代，半導體不管在國防、工業、生活等面向都廣泛被使用，而崇越生產的石英產品更是晶圓重要材料，因此崇越集團為快速成長採購商機掌握契機，打造一座台積電供應專廠。

崇越集團去年向嘉義縣政府標得約4,488坪馬稠後後期園區土地，第一期興建預計將投入10億元建造樓地板面積10,405平方公尺的廠房，也將建置智慧自動化的生產動線，打造半導體產業供應鏈。

李正榮指出，這是崇越的第3座工廠、也是在嘉義的第2座工廠，嘉義縣是地靈人傑的好地方，設廠業績蒸蒸日上，用心做好產品、提供好服務給客戶，這裡製造的產品未來也會輸出到美國鳳凰城、日本熊本等地，想必能成為嘉義之光，甚至台灣之光。

嘉義縣自力開發的大埔美精密機械園區及馬稠後產業園區隨廠商進駐生產營運，未來將與民雄航太研發基地、太保嘉義科學園區，以及水上、中埔兩個產業園區的開發打造航太工程、智慧機械、自動化機器人等相關產業的供應鏈，帶動產業發展。

嘉義縣府也期盼透過大量的企業研發技術的進駐、移轉，共同與學校及法人等單位合作，藉由技術與產學交流，創造產業區競爭優勢，農工大縣、正在實現！