台灣1980年代經濟發展蓬勃，各行各業百家爭鳴，許多成功企業家打拚出自己的企業王朝，隨著企業主年紀增長逐漸面臨財富傳承議題，台新銀行秉持貼心服務精神，力推「贈與型有價證券信託」，協助企業主資產轉移提前佈局財富傳承，善用本金自益孳息他益，有效運用贈與稅額度。

台新銀行信託事業處資深協理陳欣珮表示，如持有高殖利率股票，可於每年除權息旺季過後，辦理贈與型有價證券信託，其具備三大特色，第一，企業主可有計劃的安排財富移轉，透過信託亦可將每年股利贈與至指定家族成員，有利下一代逐筆取得財富以妥善規劃運用；第二，企業主仍掌握信託本金，可持續保有企業經營權及股票議決權，鞏固股權與股東權益；第三，股利贈與稅價值採「郵局一年期定期儲金固定利率」折現計算，舉例來說，目前郵局利率1.225%，客戶如持有信託資產約6,800萬，信託三年，孳息他益的贈與金額約落在244萬免稅額度內，具贈與稅規劃效果。

此外，根據財政部課稅規定，對於信託簽約時已明確或可得確定盈餘分配之案件，國稅局認定不適用「信託折現課稅」，而改採行「實質課稅」原則，將另行對委託人課徵贈與稅或綜合所得稅。陳欣珮提醒，建議企業主特別留意信託辦理時間點，可於除權息後至年底前，先洽詢專業會計師與信託專家，靈活運用資產傳承工具。

台新銀行信託專家團隊長期深入研究家族企業傳承個案，攜手會計師事務所或律師事務所等專業團隊，實現第一代企業主完成家族企業傳承的使命，績優的表現榮獲工商時報「有價證券信託創新獎金獎」肯定。台新銀行積極響應金管會推動「信託2.0」，持續發展多元創新的信託產品，滿足客戶客製化信託需求，提供便捷的數位信託平台，包含E化對帳單、個人網路銀行與行動網路銀行等平台，讓客戶享受無國界零時差，隨時查閱個人與家族受益人的信託資產，致力成為民眾的信託智慧好夥伴。