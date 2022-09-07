中秋連假將至，國內疫情升溫，基隆市7日公布確診人數842人，確診數已連3天飆升。市長林右昌呼籲，中秋節期間避免參與大規模與不特定人的烤肉活動，並遵守現行防疫規定。

基隆市確診數快速飆升，5日確診433人、6日660人，今天達842人。林右昌說，國內疫情升溫趨勢明顯，請民眾落實各項防疫規範，呼籲中秋節期間，家人團圓聚餐可正常進行，但應避免大規模不特定人参與的烤肉活動，加強自我防疫工作，遵守現行戴口罩規定。

基隆市衛生局指出，中秋連假9日至11日天，全市七區衛生所，仍開放領取快篩試劑，以及借用血氧機服務，服務時間從上午8時至12時；提醒大家外出戴口罩、手部勤清消，和他人保持社交距離，切勿因曾確診，而忽略重複感染可能性。

基隆市現有COVID-19專責病房91床，目前收治49人、空床42床，空床率46.2％；統計各院專責病床收治情形，基隆長庚醫院，重症8名、中症7名、輕症19名；部立基隆醫院，輕症15名；礦工醫院、三總基隆分院，皆無收治。