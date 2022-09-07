鳳小岳7日出席公益活動，適逢金鐘獎入圍公布，他主演夯劇《華燈初上》被視為入圍熱門人選，結果同戲的楊祐寧、章廣辰則分別入圍視帝跟男配角，自己卻沒入圍，便接連「哎呀」了3聲，並擺出撫胸心痛的模樣，笑說：「要回家跟家人抱抱了。」還開玩笑說：「現在好像金馬獎比較好拿。」

鳳小岳透露之前《華燈初上》還沒正式開播前，有先剪出片花給演員們看，擔任總製作人的林心如當時有問大家看了感覺怎麼樣，鳳小岳表示：「我說我很驕傲，很開心能參與這個作品。」他還提到最近有出國，遇到海外的華人都說有看過，覺得作品已走出國外。

鳳小岳今出席手遊與公益結合的記者會，聊到電玩，他稱自己家裡一直沒有電視，以前會泡網咖打電動到過夜，長大後玩手遊也會「課金」當「台幣戰士」，最瘋的時候甚至為遊戲儲值到需要注意生活開銷。另和他一起代言手遊的林志穎日前車禍受傷，鳳小岳有透過經紀人慰問對方經紀人，得知林志穎現在傷勢比較穩定，待休息養傷。