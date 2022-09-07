彰化縣政府7日和中友百貨股份有限公司共同簽署合作備忘錄，縣內18家標竿業者即將進駐中友百貨。（吳敏菁攝 ）

彰化縣政府7日和中友百貨股份有限公司共同簽署合作備忘錄，縣內18家標竿業者即將進駐中友百貨。（吳敏菁攝 ）

彰化縣政府7日和中友百貨股份有限公司共同簽署合作備忘錄，縣內18家標竿業者即將進駐中友百貨。（吳敏菁攝 ）

彰化縣是全球時尚精品供應鏈重要聚落，紡織、成衣、飾品、皮革產品，年銷售額超過820億元，位居全台第二，是全球時尚產業的隱形冠軍，彰化縣政府7日和中友百貨股份有限公司共同簽署合作備忘錄，縣內18家標竿業者即將進駐中友百貨。

「彰化不只要有百貨公司，百貨公司還要賣彰化在地的精品」，彰化縣長王惠美表示，中友百貨計畫在彰化的投資彰化館，原本預計25億元已加碼到43億元，預計2025年開幕，合作第一階段，將讓 18家在地廠商進駐中友百貨，後續還續推出更多，讓更多人知道彰化在地的好產品。

王惠美表示，時尚是一種生活態度，也是一種美學品味，彰化縣是全球時尚精品的重要供應鏈。早期「和美織仔」享譽全台，隨著產業分工，演化創新環保紡織材料、高效率紡織設備，涵蓋居家、休閒、戶外、服裝、飾品的產品設計生產製造。自行車也一直是台灣品牌的代表，美利達是台灣之光，更是世界之光。還有鹿港水五金、社頭織襪等都形成相關產業聚落，精益求精。

這次簽約邀請彰化出身藝人陳隨意和浩子表演、代言，模特兒走秀，揭開彰化縣邁向全球時尚展示中心的序幕。

18家廠商包含享譽全球的自行車大廠美利達，戶外休閒服飾歐都納、精品皮件著稱的SOBDEALL沙伯迪澳、櫳輝紡織以環保紗線編織緹花布創立的品牌REORE、琨蒂絲絲襪、時尚文具起家的順德工業、台灣最大工業用布廠弘裕企業、以環保紡織材質打入蘋果供應鏈的力麗企業。

還有全球緞帶冠軍緞帶王、台灣唯一獲碳足跡認證雨傘的富雨陽傘、依台灣在地環境設計的羽絨服飾品牌Easy Life、開發機能纖維布的聚隆纖維、口罩國家隊華新醫材集團，美妝產品設計研發並自創加湘美品牌及時尚館的加興企業、客製化服飾開發的佳俊服飾、以浴袍、毛巾及機能用布設計製造的永翊興業、機能布品與服飾設計製造的皇益紡織、以及生產100％鋁鎂合金一體成型旅行箱的敞盛國際實業有限公司(YISTUNEE)。

中友百貨前執行董事張光貝表示，百貨公司象徵地方經濟繁榮的櫥窗，代表著優質廠商跟顧客的橋樑，不只是娛樂，也結合休閒、藝術、文化於一體，期待中友百貨進駐之後，吸引鄉親都可以留在彰化消費。