星宇航空正式通過ISO 9001：2015品質管理系統驗證，為最短時間取得該認證的國籍航空公司，今（7）日於星宇航空內湖總部舉行頒證儀式，由SGS台灣檢驗科技股份有限公司副總經理鮑伯宇頒發證書，星宇航空執行長翟健華代表受證。

星宇航空執行長翟健華表示：「ISO9001重視風險管理，透過導入該系統，公司可秉持作業流程標準、制度化來建立高品質的管理，達到最高標準的飛安、服務品質及顧客滿意度，星宇航空即將於九月底掛牌興櫃，投入資本市場，我們對於制度及管理上的講究是為公司永續發展的良好奠基，穩扎穩打朝世界首屈一指的國際航空公司邁進。」

SGS台灣檢驗科技股份有限公司副總經理鮑柏宇表示：「星宇航空在張國煒董事長及翟健華執行長不畏艱難的帶領下，創造航空業的奇蹟，本次導入ISO9001品質管理系統，相信星宇航空專業的團隊更加扎根，可持續不斷的追求極致、超越顧客期待，發展經濟、環境及社會綜效，達成企業永續經營的目標。」

星宇航空在成立之初即主動發起導入ISO9001品質管理系統，以提供「安全、優質、舒適的精品飛航服務」為使命，各單位齊心檢視及修訂各項作業流程以符合ISO國際標準，由內部建立良好的管理制度，以確保帶給旅客最扎實的精品服務與飛航安全。

ISO9001品質管理系統之導入為星宇航空穩健成長基本卻關鍵的要素之一，隨著全球旅遊風氣逐漸回溫，星宇航空載客人數與營收皆較去年同期大幅增長，下半年各航線持續增班，並積極籌備新增旅遊航點，機隊也將持續擴張，整體運能大幅提升，星宇航空將持續秉持高標準來鞏固服務品質及內部管理，成為能永續經營成長，並造福顧客、員工及投資人的優良企業。