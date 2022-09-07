國民黨台北市議員徐巧芯日前揭露陳時中競選辦公室通訊錄，除了「焦糖哥哥」陳嘉行外，還有許多「綠二代」，不過有其他網友發現，在「陳時中-台北後援會」LINE社群裡，「焦糖」、「小智（林智堅暱稱）」竟然被設成敏感字詞，只要一發出訊息就會被撤回，引發討論。

有鄉民在臉書《PTT八卦板》發文表示，「陳時中-台北後援會」的LINE社群有將近1300名成員，他分享數張對話截圖，有人感嘆：「陳嘉行真的是很棒的戰將，卻因為藍白故意嘲諷，讓他沒被重用…」不過卻發現，「焦糖」二字在社群中竟然無法使用，送出文字後會被系統撤回，要在兩字中間加一個空格才能順利發送，甚至還有人用注音符號打出「ㄐㄧㄠ糖」才過關。

其他社群成員測試後，發現真有此事，直說「好怪」還附上一個笑哭不得的表情符號，有人推測，可能是怕有心人士在社群裡面拿焦糖的名字做文章，避免不必要的麻煩：「乾脆先設成垃圾關鍵字吧」。

社群成員發現「焦糖」二字無法使用，訊息送出就會遭到系統撤回。（圖／翻攝自PTT八卦板）

無獨有偶，新竹市前市長林智堅因碩士學位遭雙殺，負面聲浪不斷，網友發現在陳時中的台北後援會LINE社群中「小智」兩字也遭到禁用，成員好奇：「為什麼不能打 小。 智」、「小…智就是被拉…仇恨值的犧牲品」。

除了「焦糖」被禁用外，「小智」也被設成敏感字詞。（圖／翻攝自PTT八卦板）

貼文一出引起鄉民討論，紛紛留言，「黨內自我審查啊」、「那個群組應該都已經篩選過了吧」、「避免一些人來亂吧」、「快笑死，塔綠班在跟人談理性選民」。

不少網友好奇，LINE群是否可以阻擋關鍵字，根據LINE官方文章指出，2020年6月正式上線的社群功能具有管理員機制，管理員可自行設定成員權限，以及「自動過濾文字」的封鎖詞彙與符號。