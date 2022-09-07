台股近期波動擴大，主要受到美國聯準會（Fed）貨幣政策鷹派，俄北溪一號天然氣無限期關閉，中國大陸再度封城，以及美中緊張局勢升溫等議題造成國際股市震盪所影響。證交所今（7）日再度強調，上市公司體質相對穩健且韌性強勁，投資人宜理性關注公司基本面。

證交所表示，雖然國際政經情勢不確定因素較多，台灣上市公司今年以來營收獲利仍持續成長。經統計，今（111）年上半年整體上市公司營收較去年同期增長14.21％，稅前淨利更較堪年同期成長24.55％。

此外，雖然近期產業面臨庫存調整、中國大陸高溫限電等衝擊，上市公司累計前7月營收仍較去年同期成長10.05％，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65％，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。

為提升投資人對上市公司基本面了解，證交所將積極籌辦財務業務說明會，強化投資人對產業及企業熟悉度。另證交所也將持續密切關注國際局勢對市場影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。