高雄市海洋局呼籲民眾，民眾從事水上活動務必穿上救生衣，圖為西子灣水域立式划槳（SUP）體驗活動。（海洋局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市左營區蓮池潭於今年7下旬發生風帆船課程意外，導致教練與學童溺斃。高雄市海洋局為推動海域遊憩活動，強化人民海洋安全認知觀念，將於9月在西子灣舉辦一系列「水域遊憩活動安全訓練課程」，盼提升民眾的安全意識。

海洋局長張漢雄表示，西子灣是高雄市從事風浪板等水域運動的熱門景點，為打造安全親海環境並建立民眾於開放性水域遊憩安全的正確觀念，海洋局9月將於西子灣辦理系列課程，有基本救命術（BLS）證照班、心肺復甦與電擊術講習、水域遊憩安全講習及體驗活動，期待藉此普及更多水域安全知識。

此次系列活動將透過水域體驗活動讓一般民眾認識水域特性、風險意識，及溺水事故的預防、救援等水域安全知識，並可以在西子灣體驗到立式划槳（SUP）及風翼等水上活動教學。

海洋局說，BLS證照班由專業講師授課，測驗通過後即可獲得合格證照，對急救技能訓練課程有興趣或有急救證照需求者，歡迎民眾踴躍報名參加。相關報名資訊請搜尋連結（https://waherya.com/booking/brothermeng/40）。另有4小時CPR及AED講習課程，歡迎至連結報名參加。（https://waherya.com/booking/brothermeng/39）