台股又臨震盪，先前金管會屢說要祭出「限空令」卻只聞樓梯響，被問及何時實施，證交所董事長林修銘今日強調，上市公司基本面普遍不錯，只是國際政經情勢造成投資人心理壓力，持續觀察量能表現，因禁空令是一刀兩刃的市場措施，恐會影響市場流動性，畢竟這是自由的資本市場，到非常特殊的情況才會執行。

林修銘說，這幾天外資賣壓收歛，強調回歸公司基本面，且目前台股本益比10倍也相較先前的15倍低，經濟環境也不錯，第一先鼓勵公司實施庫藏股，二、放寬信用交易擔保品範圍，三、鼓勵好公司辦法說會，提供公開透明資訊給市場投資人，四、注意對上市公司監理。

證交所指出，台股近期波動擴大，主要受到美國聯準會(Fed)貨幣政策鷹派，俄北溪一號天然氣無限期關閉，中國大陸再度封城，以及美中緊張局勢升溫等議題造成國際股市震盪所影響。證交所表示，上市公司體質相對穩健且韌性強勁，投資人宜理性關注公司基本面。

雖然國際政經情勢不確定因素較多，上市公司今年以來營收獲利仍持續成長。經統計，今年上半年整體上市公司營收較110年同期增長14.21％，稅前淨利更較去年同期成長24.55％，其中海外投資（不含大陸地區）收益6034億元，較去年上半年增加485億元，獲利金額為近十年同期最高。此外，雖然近期產業面臨庫存調整、中國大陸高溫限電等衝擊，上市公司累計1至7月營收仍較去年同期成長10.05％，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65％，顯示台灣資本市場成長動能持續強勁。

為提升投資人對上市公司基本面之瞭解，證交所將積極籌辦財務業務說明會，強化投資人對產業及企業之熟悉度。另證交所亦將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。