一名葛姓鐵工師傅去年雇用一名女子當學徒，未料葛男竟在工坊裡，以雙手掐捏女學徒的臀部30秒，無視對方大喊「不要」，事後女學徒憤而離職並報警提告。花蓮地院審結，依強制猥褻罪，判葛男10月徒刑。可上訴。

判決書指出，葛男2021年1月間雇用24歲女學徒，同年2月間葛男與女學徒獨自待在工作坊2樓，葛男竟突然勾住女學徒的頸部倒向床上，徒手揉捏女學徒的臀部，不顧女學徒掙扎並以口頭大喊「不要」，葛男仍持續捏女學徒的屁股30秒，後來女學徒氣到把葛男推下床，葛男才罷手，女學徒立刻離職並報警提告。

葛男接受偵訊時，坦承當時有勾住女學徒的頸部，但否認有做出強制猥褻的行為，當時也沒有觸碰女學徒的屁股，兩人只是在打鬧。

花蓮地院審理時，法官勘驗女學徒證詞，女學徒證稱自己從網路看到工作招募才前往應徵，因而認識葛男，當時葛男突然用手摸她屁股，讓她感覺很不舒服；女學徒的同事也作證，有看見葛男摸女同事的屁股。

法官認為，葛男僅為了滿足個人慾望，不顧女學徒多次表明抗拒，仍強行做出猥褻行為，侵害女學徒的性自主法益，造成其心靈受創，且葛男犯後否認犯行，未曾誠心向女學徒道歉，酌情後依強制猥褻罪，判其10月徒刑。可上訴。