冬山火車站前廣場設置10公尺高的超大兔子抱月球，還有火箭、飛碟裝置，營造成探索浩瀚宇宙氛圍。（冬山鄉公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉「月亮什麼冬冬」，即日起至10月31日，在冬山火車站前廣場設置10公尺高的超大兔子抱月球，還有火箭、飛碟裝置，營造成探索浩瀚宇宙氛圍；冬山鄉長林峻輔表示，歡迎鄉親相揪做伙搭乘火箭及飛碟飛上太空，共度浪漫的夜晚。

今已邁入第3年的「月亮什麼冬冬」，每年都吸引大量人潮前往拍照打卡，讓遊客中秋連假不只賞月、烤肉，還能觀賞到冬山鄉火車站前廣場，10公尺高的超大玉兔抱月亮、6公尺高的火箭與6公尺寬的飛碟裝置藝術，留下最應景的美好回憶。

另，藏在冬山火車站附近，沿著河道方向的農田，號稱台版「羊角村」，重植約4.5公頃的大片花海，最近正值黃波斯的花期，讓遊客沉浸在浪漫美景裡；附近還會擺放30個、直徑1.2的稻草捲，充滿鄉村風的場景，成為最天然網美IG熱點。

公所表示，即日起到10月31日，每天下午5時到晚間11時亮燈，公所準備1000台斤冬山文旦柚送大家，凡與3個裝置藝術造型燈拍照打卡，便可至活動現場服務台領取一顆柚子，送完為止。