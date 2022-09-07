台中市議員賴佳微今天下午開記者會表示，江和樹不只抄襲名片設計，連slogan都抄。（張亦惠攝）

江和樹回應名片抄襲爭議指出，若有其他人有意見，今天起就換新的名片。（江和樹提供／張亦惠台中傳真）

民眾黨籍台中市議員參選人江和樹6日被爆抄襲市議員賴佳微的名片，賴佳微7日召開記者會表示，江和樹不只設計，連slogan都抄襲，這張名片用了8年多，是與設計師多次來回溝通討論的結果，竟被抄襲，已經向台中地檢署遞狀。江和樹則回應，名片是委託廣告公司設計沒有抄襲，既然其他人有意見，這張名片不會再使用。

賴佳微說，他的名片2014年剛當選時設計與設計師郭育達來回溝通完成的設計，背面的slogan一通電話服務ok發想者則是他的爸爸，至今已用了25年，8月多跑行程時，偶然發現自己的名片被抄襲，且江和樹的名片不只抄襲設計，連slogan都抄，已請律師向地檢署遞狀。

賴佳微說，這張名片的核心概念是希望讓大家感受到台中市北區的氛圍，也要融入個人的理念，當時設計師認為要融入這麼多元素難度很高，因此後來以戳章浮水印的方式設計。

郭育達也表示，每個設計都是挑燈夜戰、一再溝通，卻被直接盜取走了，對設計界非常不尊重。律師周利皇則說，對照這兩張名片，呈現方式高度相同，已構成著作權法第91條第一項的侵害他人著作財產權罪，另，江先生明知這是違法重製的影片還逕為散布，也會構成著作權法第91條之一第二項的散布侵害著作財產權之重製物罪。

江和樹拍攝影片回應，他的名片是委託廣告公司設計，背景是台中市霧峰區林家花園、大里區的福興宮，顏色是蒂芬尼民眾黨的黨色，背後一通電話服務ok概念就跟一通電話包通，都是大家共同語言，這樣也算抄襲嗎？但因其他人有意見，從今天開始換新的名片。