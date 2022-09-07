國民黨桃園市長參選人張善政喊出「幸福里程30K」，意指市民通勤享30公里的免費里程，其中公車每天有20公里、YouBike每天有10公里。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政7日舉行政見發表記者會，這波針對交通，喊出「幸福里程30K」，意指市民通勤享30公里的免費里程，其中公車每天有20公里、YouBike每天有10公里，以此鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，紓解桃園的龐大交通量。

政見發表記者會舉行前，張善政率領多位發言人一同搭乘公車、轉乘YouBike至競選總部媒體中心，與政見內容相互呼應。張善政表示，為鼓勵市民搭乘大眾交通運輸工具，同時推行節能減碳，往後市民搭乘市區公車每日有20公里免費里程，騎乘YouBike每日1次1小時免收費，由於騎YouBike1小時路程約10公里，因此加總後為30公里。

張善政指出，桃園市府目前的公車優惠政策為「買8送8」，YouBike政策為前30分鐘免費，我這次推出的政見是公車每天免費20公里、YouBike每天免費10公里，這2項措施都是在原有福利優惠的基礎上加碼推出，無論學生折扣、敬老折扣等都維持不變。

張善政表示，除了給予30公里的免費里程外，另也希望公車汰舊換新，雙北標準是8年就要汰換，節能減碳大方向下更鼓勵公車換成電動公車，引入智慧交通概念，減少排放廢氣。桃園YouBike1.0站點目前有394站，還沒有2.0系統站點，而鄰近雙北市都已經設置2.0系統，希望能儘速擴展2.0系統，要迎頭趕上。

至於「幸福里程30K」會增加財政多少負擔？張善政回應，公車部分要看搭乘率，推估每年約增加20億元，YouBike則每年約增加1億元，不過數據都還需要精算。