新北市永和區73歲梁姓男子不滿54歲胞弟借錢不還，1日趁弟弟熟睡時，拿水果刀刺入他心臟，再將屍體肢解，分成兩袋丟棄，梁弟屍體被發現時只剩軀幹、左腳，死狀悽慘，梁嫌犯後被依殺人、毀損屍體等罪嫌移送新北地檢署，檢方認梁嫌犯罪嫌疑重大，且有逃亡及湮滅罪證之虞，向法院聲請羈押。

新北地檢署檢察官李淑珺指揮新北刑大偵七隊、刑事局偵九大隊及永和分局偵查隊組成專案小組，5日前往梁嫌住處鑑識及搜索，扣得疑似梁嫌殺人及支解遺體的刀械，採集現場遺留之血跡及指紋等跡證後，隔日相驗遺體完畢，並已擇期解剖，釐清詳細死亡原因。

據了解，梁嫌一家有9個兄弟姊妹，他曾在公部門擔任司機，退休後與家中排行最小的弟弟一起住在永和區智光街一處公寓，照顧長年中風的老母親。

梁弟為專心照顧母親，辭去法警一職，家中經濟來源全靠梁嫌退休金，其他7名兄弟姐妹也會提供3千元補貼，不過去年母親過世，僅剩兄弟同住，兩人經常為了錢爭得不可開交。

梁嫌到案後供稱，弟弟多次向他借錢，每次約3千元，前後積欠他5萬元左右，他多次提醒仍不願歸還，8月31日晚間兩人在家爆發激烈爭執，積怨已久的他決定動手，9月1日凌晨3時許，梁趁弟弟在臥室熟睡時，拿出水果刀一刀刺向他心臟，弟弟當場斷氣。

殺害親弟弟的梁嫌犯後相當冷靜，當天清晨6時許，他先砍下弟弟頭部裝進垃圾袋，並於下午1時許扔進垃圾車，2日清晨再將雙手、右腳剁下，也當作垃圾丟入垃圾車。

直到5日下午，弟弟好友張姓女子因為他失聯許久報案，警方登門，赫然發現梁家屍臭味瀰漫，開門後，看見弟弟僅剩的剩下左腳與軀幹，流出的血液，也早已乾涸，全案才曝光。