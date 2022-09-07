「第57屆金鐘獎」今年首度將電視綜藝與戲劇將分開舉辦，典禮分別在10月21和22日舉行，今（7日）下午揭曉入圍名單，今年戲劇類獎項競爭空前激烈，歌仔戲天王小生陳亞蘭終於如願，以《嘉慶君遊臺灣》角逐戲劇類「男主角獎」，這也是金鐘獎57屆以來首度有女演員以男性角色入圍男主角獎項。

陳亞蘭接獲入圍消息時興奮表示：「真是覺得不可思議！沒想到女扮男裝可以角逐男主角獎。哇！真的太感動了，而且是有史以來第一次！真的心情還滿激動的，入圍就是肯定，感謝評審看到了她的用心，也謝謝所有愛護歌仔戲的觀眾朋友的支持，希望大家因此看到歌仔戲，歌仔戲真的很好看，真的非常有正能量，無論得獎與否，都希望引起大家對歌仔戲的關注，讓大家多來體會歌仔戲所呈現的真善美！」

她說，一直以為以歌仔戲女扮男裝的角色應該沒機會，但還是秉持有作品就會提報，重點在演藝人員一定要參與金鐘獎盛會，聽到入圍真的非常開心，第一個分享喜訊的就是我的恩師楊麗花，楊阿姨說『好難得喔』，她很高興而且希望我能得獎！哈哈哈！」陳亞蘭說入圍就是肯定，感謝評審看到了她的用心，也謝謝所有支持歌仔戲的觀眾。

入圍男主角獎項的還包括《茶金》兩位男主角郭子乾、温昇豪，《逆局》的朱軒洋以及已故的《斯卡羅》男主角查馬克·法拉屋樂、《華燈初上》楊祐寧。