台中捷運綠線通車超過1年，中捷公司近來展開敦親睦鄰，主動拜訪沿線或鄰近車站的里長，並邀請至車站參訪。中捷指出，7月中旬至8月底止，共拜會37位里長，其中有7位里長接受公司邀請帶領鄰長、環保志工及里民到車站參訪，除提供相關改善意見外，還有里長分享在車站內的私房拍照點。

中捷公司表示，中捷要當市民的「好鄰居」，就要了解周遭鄰居的想法，因此推動敦親睦鄰措施，透過主動拜訪社區與邀約參訪，建立溝通管道與機制，以促進社區居民認同捷運、樂於使用綠色運輸。

中捷公司說，參訪活動過程中，除介紹車站友善設施設備、宣傳近期搭乘優惠措施，並宣導搭乘注意事項等，同時交流意見。多位里長表示，捷運時間準點、班距固定，民眾可掌握搭乘及到站時間，相當便利，期待未來捷運路網的形成，帶給市民更便捷的交通。

里長們也建議多宣傳捷運周邊景點及交通方式，結合附近店家推展行銷活動，增加捷運轉乘公車路線，以提升民眾搭乘捷運的意願及方便性。南區樹德里在參訪過程中還發現大慶站二月台南端視野遼闊，可以看到捷運與台鐵雙軌並行的畫面，是拍照打卡的好地點，建議規畫為觀景平台。

中捷公司表示，感謝各位里鄰長、里民的意見回饋，後續公司都將納入執行的評估，以作為未來系統精進改善及辦理各項活動時的參考。