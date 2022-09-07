民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，7日在頭份市競選總部拍定裝照，以全白襯衫象徵清新形象。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，7日在頭份市競選總部拍定裝照，與參選同志同框。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，7日在頭份市競選總部拍定裝照，競總執行長鄭宏輝助調整姿勢動作。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，7日在頭份市競選總部拍定裝照，與同黨縣議員參選人同框。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，7日在頭份市競選總部拍定裝照，與妻子楊士儀同框合照。（謝明俊攝）

民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎競選總部，7日集合這次9合1選舉的全體參選人，進行定裝照拍攝，象徵民進黨苗栗縣的全體參選人合作無間，為「翻轉苗栗」共同努力，徐定禎表示，苗栗隊成員橫跨多個世代，大家一起來合拍定裝照，透過聯合作戰，希望能撕下苗栗國的標籤，以團結的民進黨來打敗分裂的國民黨，搶下縣長、通霄鎮長，9席縣議員全壘打。

民進黨這次投入苗栗縣9合1選舉，提名參選人包括縣長參選人徐定禎、通霄鎮長參選人杜文卿、縣議員參選人第1選區徐筱菁、許櫻萍，第2選區羅貴星，第3選區翁，第4選區邱毓興、劉治竑，第5選區李貴富、陳詩弦、陳光軒，第6選區陳春暖等，7日舉行定裝照合拍，徐定禎帶領眾參選人喊出縣議員打出全壘打，期望能在縣議會中提升席次。

民進黨中央為這屆苗栗縣長爭逐，特別指定桃園市長鄭文燦出任桃竹苗地區總督導，徐定禎競選總部主委由立委柯建銘出任，總幹事是由立委羅致政擔任，執行長則是由前新竹市議員鄭宏輝出任，由中央指派的競總幹部們，已漸次入駐總部，調整競選節奏，期望增強空軍戰力，來彌補先前不足，徐定禎競總另一個涵意就是所有提名參選人的競選總部，整合所有參選人全力衝出好成績。

7日上午，徐定禎競總團隊在頭份市徐定禎競選總部辦公室，集合所有參選人拍攝定裝照，並與徐定禎同框拍攝共同競選合照，未來將在各鄉鎮市選區掛出縣長及縣議員參選人的同框合照，以展現民進黨全體參選人團結一致的氣勢。徐定禎喊出，這次苗栗選戰絕對有翻轉苗栗的信心，縣長和通霄鎮長要勝選、議會更要全壘打。

徐定禎7日一改傳統形象照，打起領帶、穿上白襯衫和西裝褲，展現「有經驗、做事踏實」的清新形象整裝出發，徐定禎並特別拍攝一身客家花布襯衫，亮眼造型展示客家特色，徐定禎說，客家文化也是苗栗重要的資產，全力支持苗栗多元文化發展。

徐定禎說明，今年是苗栗的民主元年，長期的財政黑洞、建設停滯，民眾都意識到苗栗政治必須改革，而苗栗隊正式成軍，接下來所有成員會更深入的傾聽基層的聲音，希望鄉親站出來，做苗栗隊的靠山，戰勝長期壟斷資源的派系政治，共同迎接苗栗歷史性的一刻。