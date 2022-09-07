財政部今日公布8月海關進出口貿易統計，8月出口保住400億美元，出口金額403.4億美元，年增率僅只有2％，財政部承認，8月出口表現不如預期。前8月出口金額3303.2億美元，較去年同期增加16.2％。

財政部表示，8月出口金額403.4億美元、進口金額373.5億美元，雖然規模還是創歷年同月新高，部過因為全球通膨壓力、貨幣政策緊縮使消費力道趨緩，廠商採購偏向保守，加上基期墊高，出進口年增率分別縮小為2％與3.5％。