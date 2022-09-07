今日就強化上市公司監理機制召開記者會，台灣證券交易所董事長林修銘重申證交所以建立投資人信賴的交易平台為最高原則，從投資人的權益保障出發，規範並要求上市公司必須即時並充分揭露財務業務重大資訊。就資訊揭露、董事會職能、公司治理、會計師職責及借助外部單位等5大構面，採行13項措施，其中，針對公司治理祭出加重處罰5～500萬元違約金。

證交所今天針對如興案，從2017年以來的監理措施內容提出說明，證交所表示，進行多次財務報告實質審閱、會計師內部控制制度專案審查報告(內控專審)審閱。為防範類似如興發生，證交所將修正重大訊息相關規範及「上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」增加公司治理主管職責規定，並就原本財務報告實質審閱、平時例外管理、內控查核、重大訊息查證及集團監理等財務業務管理措施中差異化管理部分，規畫相關強化監理措施。

針對強化監理措施，提出資訊揭露、董事會職能、公司治理、會計師職責及借助外部單位等5大構面，並採行13項措施。

其中，第1項，加強公司治理主管職能發揮，增列董事辭任、法人董事改派其代表人及法人股東改派代表人董事應即通知公司及公司治理主管，公司及公司治理主管針對前開通知事項應予回應，並科以相關責任，證交所得視情節輕重對上市公司加重處罰由原本3萬元提高到5～500萬元違約金，且得要求上市公司懲處失職公司治理主管。

另外的措施，包括：增加董事長及總經理個人質押比率納入證交所查核選案指標，要求董事長及總經理遭通緝需發布重大訊息；重大股東會議案要求投保中心出席發言，並要求上市公司發布重大訊息；函知董事注意重大交易、資訊申報及公司治理等事宜以落實董事職能；要求台籍董事及獨立董事之人數及比率；提高重要交易資訊提供及揭露頻率；要求內部稽核製作專案報告；強化法人董事更換代表人管控，要求會計師函證法人董事以確認其代表人；限制會計師不得出具分攤責任之意見；要求會計師列席參加上市公司董事會；要求重大交易需經會計師複核；訪談公司治理主管、內部稽核或獨立董事；向外部機構取得資料。