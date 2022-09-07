39歲陳妍希與陳曉過去因合作《神鵰俠侶》結緣相戀，兩人婚後生下一子，6年來夫妻倆一直甜蜜蜜，最近陳妍希復出拍戲與宋茜等人搭檔，卻老被傳臉圓，她自己雖無奈說「這輩子都無法治好」，但網上瘋傳她臉再次變圓主因曝光，疑似懷了二胎，新一波公開的殺青照中，陳妍希還刻意用花遮住肚子，引來網友狂猜搞不好是真的又有喜。

陳妍希6年前和陳曉領證結婚，兩人當時在北京辦婚禮，接著又回台北舉行歸寧宴，不久後生下一子，外界一直好奇兩人感情狀態，陳曉今年7月受訪，談到婚姻再三強調：「謝謝大家的關心，我們生活得很幸福，在工作上互相支持，生活中互相扶持，同時也希望你們工作順利、生活幸福，家庭和和美美！」以行動粉碎謠言。

陳妍希疑似懷孕。（圖／翻攝自吃瓜小妹寶微博）

而同月陳曉過生日時，陳妍希第一時間便發文道賀：「老公，每一年的生日願望都一樣，願你平安健康，快快樂樂的過好每一天！」陳曉則回：「我想放假，願你的祝福靈驗老天保佑！」夫妻倆隔空曬恩愛。本月5日，陳妍希工作室宣布正式從《溫暖的甜蜜》殺青，並分享當天活動照片，眼尖網友發現當天陳妍希穿淺藍色洋裝，雙手抱住花露出微笑拍照，照片看來一般，卻從影片中發現陳妍希的真實身材不太一樣了。

陳妍希孕肚影片曝光。（圖／翻攝自新浪娛樂）

不少人發現當天陳妍希受訪時，刻意側身躲在宋茜背後，轉身時小腹微凸、孕味濃，疑似懷了二胎，引來網友熱烈討論說：「陳妍希肚子是胖了還是懷孕了？」、「一胎叫陳睦辰、二胎會不會叫陳艾晨？我就說陳曉陳妍希恩愛如初！現在信了吧」、「時間線：陳曉7月中旬離開上海去陝西，陳妍希7.28陽光小屋可能還沒有確定懷孕，現在的照片看起來不止3個月了啊？反正不管怎麼樣，祝天下有情人都能幸福到白頭」、「好希望她懷孕，哈哈，好想讓曉哥有個女兒哈哈」、「別人穿秋裝她穿裙子？」