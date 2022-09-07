外資摩根大通（或稱小摩）最新報告示警，台積電面臨四大客戶砍單，產能利用率下滑，關閉四台極紫外光（EUV）設備以減少產出；對此，台積電不回應市場傳聞或臆測，而財信傳媒董事長謝金河先前預測，好運走完、厄運降臨的產業，除了首推貨櫃航運之外，晶圓代工和IC設計可能也難逃這波調整風暴。

工商時報報導，小摩在報告中提到，台積電高雄楠梓廠擴建計畫已推遲6個多月，以6奈米製程為主的Fab 15B廠中，傳出四台EUV機台關閉的消息可能是真的。

小摩指出，受到智慧型手機客戶如聯發科和高通，以及HPC客戶包括輝達、超微等訂單減少衝擊，台積電2023年營運將放緩，其中7奈米與6奈米產能利用率已低於95％，預計到2023年7奈米產能利用率，將是90％或更低。

在去庫存和市場需求疲弱之下，小摩估台積電明年每股稅後純益（EPS）下調8％，以美元計算的營收將成長5％，2023年資本支出則下調至360億美元。2023年EPS被市場重新評價後，焦點才會重新放在台積電的長期成長性，不過仍看好未來三到五年內，台積電在先進製程及高速運算（HPC）超越同業。

受到四大客戶砍單消息拖累，台積電周三（7日）股價跳空重挫，終場下跌16.5元（或3.37%），收在472.5元，創下近2個月新低。

謝金河日前表示，我們常常說「否極泰來」，表示最壞過去，好運會跟著來，同樣把這話倒過來說「泰極否來」，也就是好運走完，厄運降臨，這當中最具代表性的產業首推貨櫃航運。

他示警，全球運價跌跌不休，8月29日長榮、陽明及萬海一記長黑，確立貨櫃航運股的跌勢，儘管上半年EPS非常耀眼突出，但接下來的運價殺戮到底會有多慘？令人不寒而慄，這是股價下跌面臨的「無知」與「恐懼」，最顯著「泰極否來」的產業，而晶圓代工和IC設計也都有這個味道。