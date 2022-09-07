再過兩天就是中秋節了，許多人會贈送月餅、柚子給親友，且個東南亞文化圈幾乎都有類似的習俗，住在美國的台灣媳婦、網紅「廣告小妹」透露，老公這兩年會訂很多月餅送給親友，原因竟是希望親友的孩子就算生在美國，都還是台灣人、要過中秋、要當堂堂正正的炎黃子孫，文章一出引發熱議。

廣告小妹在臉書粉專「凡槿（廣告小妹）」發文分享，老公這兩年喜歡訂很多月餅送親友，還特地挑選小朋友會喜歡的口味給朋友的小孩，但他明明連生日都不過，怎麼會這麼愛過中秋節？

朋友詢問後，老公才透露箇中原因：「我希望你的小孩知道，就算他出生在美國都還是台灣人、要過中秋、當一個堂堂正正的炎黃子孫。」還向廣告小妹說，其實他的心中是希望每個台灣人都認知到自己是中華民國人，還揶揄在大陸出生的廣告小妹是共匪。

對此，許多網友紛紛笑說，「晚上要來國共內戰嗎？一點準備、兩點反攻、三點掃蕩、五點收工…」、「你們家是國共合作」、「他娶妳是容共啊！」、「的確無法反駁，每個用詞都用的非常精準」、「下次嗆他，你娶共匪，就是通匪」。