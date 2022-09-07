許乃涵在片中飾演追求自己所愛的地方媽媽。（奇葩娛樂提供）

蕭菊貞導演歷經5年拍攝，完成最新紀錄片《南方，寂寞鐵道》。（牽猴子提供）

入圍今年台北電影節國際新導演競賽的青春情慾探索電影《小藍》，由新導演李怡芳執導，金馬獎最佳女配角王渝萱、《村裡來了個暴走女外科》爆紅護理長許乃涵主演，於今年台北電影節放映後好評不斷，王渝萱怪物少女的演技備受讚賞。今再傳出捷報，入選韓國釜山影展亞洲電影之窗單元，同時也發布前導預告並定檔11月4日。

劇組得知入選釜山影展消息非常興奮，首度執導即入選的李怡芳導演表示：「我覺得更重要的一件事情是被理解，這樣一個訴說少女幽微私密心事的電影，被釜山影展理解而接納了。而且這也將是《小藍》的國際首映，即將要面向國際觀眾，非常緊張而期待。」

王渝萱聽聞入選釜山影展的消息非常開心，她表示對她和角色小藍來說，認識自己都是非常重要的事，想到更多人看見《小藍》就覺得高興且充滿希望。飾演小藍媽媽的許乃涵在電影中是1位追求自己所愛的地方媽媽，就算工作不順、女兒不理人，也一樣勇於活出自己的人生。許乃涵得知入選消息時她正在拍戲，從簡短的文字就能感受到她的雀躍，許乃涵說：「地方媽媽要飛到更遠的地方了，謝謝《小藍》，希望每個地方都能看到我們的故事。」

而曾以《紅葉傳奇》、《銀簪子》連續奪得兩屆金馬獎最佳紀錄片的蕭菊貞導演，從2017年開始拍攝至今，歷經5年時間，完成最新紀錄片《南方，寂寞鐵道》。今也傳捷報，入圍2022釜山國際影展紀錄片競賽單元，更將是本片的世界首映。蕭菊貞表示，這次作品能入圍釜山國際影展，團隊都很興奮，她也會出席世界首映典禮。

2017年正是台灣最後一段尚未電氣化的南迴鐵路準備施工的時候，南迴鐵路也曾經是台灣環島鐵路系統最艱難，也是最後完成的一段路（1991年完工，前後因為施工難度十次修改設計路線），全線穿越過中央山脈南段，山區幾乎都是隧道和高架橋，視野從太平洋深邃的藍延伸到台灣海峽，沿途的美麗與危險都是台灣鐵道之最。

電氣化前，沒有電線桿的乾淨鐵道和山海景，吸引了許多鐵道迷來朝聖，電氣化後，鐵道景觀和純樸的月台都將改變，於是蕭菊貞和團隊就毫不猶豫的踏上這段南方鐵道之旅。電影預計2023年初在台灣上映。