俄烏戰爭引發西方國家對俄羅斯展開經濟制裁，加速俄國與中國之間的經濟往來與合作。俄羅斯外交部第一亞洲司司長格奧爾基‧季諾維也夫7日表示，中俄逐步向本幣結算過渡有其正確性，俄國對中國貨幣的需求和人民幣交易量都在增長。同時，雙邊將完善俄國米爾卡和中國銀聯卡的合作形式和在各自境內使用的機制。

俄羅斯衛星社報導，季諾維也夫表示，近期發生的非法反俄制裁表明，俄羅斯和中國逐步向本幣結算過渡方針有其正確性，本幣在雙邊貿易中的分額繼續增加，對中國貨幣的需求和交易所人民幣交易量都在增長。

「我們與中國夥伴早已清楚認識到，華盛頓希望將其掌握的金融槓桿用於政治目的，在雙邊貿易中僅依賴美元是不安全的」，季諾維也夫說，「這不是指完全放棄，但結算結構多樣化的方針已非常明確地確定下來，首先就是逐步向本幣過渡。」為此，雙邊已經簽訂結算和支付協議，在俄羅斯經營人民幣清算授權銀行，在莫斯科交易所開展盧布與人民幣的交易等。

季諾維也夫提到，2021年，「本幣在俄中支付中的分額達25％，目前仍在穩步增長」，而今年交易所人民幣交易量大幅增長，俄羅斯公司和公民對人民幣的需求提高。他強調，西方的非法制裁成為了在雙邊貿易中替代美元和歐元、建立獨立支付基礎設施進程的強勁推動力。

俄國2015年打造米爾國家支付系統，已經與多國達成不同形式的使用協議。季諾維也夫指出，已向中方做了大量工作，保證同時在米爾系統和中國銀聯註冊的「雙標卡」能夠應用，確保持有者可以在俄中境內自由支付商品和服務費用，相信雙邊在這一領域的合作會逐步完善。

季諾維也夫總結說，「西方支付系統退出俄羅斯市場後，俄國政府對這些支付系統的信任已經受到不可逆轉的破壞」。