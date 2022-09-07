一年一度電視圈盛事第57屆金鐘獎今（7日）稍早公布入圍名單，熱門綜藝節目《綜藝玩很大》獲得「益智及實境節目主持人獎」提名，主持人吳宗憲和KID（林柏昇）立刻受到好友和大票粉絲恭喜；但KID在入圍後突然發文，貼出一張照片更表示「今年綜藝玩很大依然三人入圍」，逼哭眾人。

KID在金鐘獎入圍名單公布後，先在IG轉發愛妻恭喜他入圍主持人獎的限時動態，沒多久又更新近況，上傳一張《綜藝玩很大》行前通知的照片，在來賓資訊的主持人部分寫著，「吳宗憲、林柏昇、黃鴻升」，透露該通知到現在仍維持不變，所以今年依然是他們三人入圍金鐘獎，「不用怕！我們繼續一起玩下去」。

即使黃鴻升已驟逝快2年，KID和節目組都沒有把他忘記，更把他一直視為《綜藝玩很大》的一份子，惹哭許多節目死忠觀眾，紛紛激動表示，「好感人」、「懷念鬼哥」、「你們沒有忘記他」、「永遠不會缺席」、「很感人欸」、「時間真的過得很快，剛好下星期就是鬼哥過世兩周年」、「恭喜，鬼哥會保佑你們得獎」。

其實黃鴻升在2019、2021年有以節目《綜藝玩很大》，和吳宗憲、KID一起入圍「益智及實境節目主持人獎」，可惜最後都與獎項擦身而過。黃鴻升2020年9月16日在家中猝逝，他在演藝圈人緣好，離開後讓許多藝人好友和粉絲都相當不捨。