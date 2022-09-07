中和2歲男童恩恩案引發社會關注，恩恩爸分別向新北市政府、消防局、衛生局3個機關各求償「新台幣1元」，但經消防局國賠小組審議後，認為不符國賠要件，不同意賠償。民進黨新北市議會黨團今開記者會，痛批侯市府至今不願意認錯、檢討，質疑全程黑箱作業，希望侯友宜出面道歉。

市議員李倩萍表示，恩恩國賠案被消防局、衛生局與法制局的國家賠償事件處理委員會否決，侯友宜市府團隊從上到下都沒有反省與檢討，甚至全力防堵想了解恩恩案的聲音，根本是欺負市民。

市議員羅文崇議員說，恩恩案是社會大眾關心的重要議題，侯市府應該在國賠審議後，清楚地向大眾說明恩恩案的來龍去脈、揭示真相，但審議結束後，市府不僅否認，還強調沒有疏失，一切依照中央指引來執行，難道衛生所和消防隊互相拖延請示的時間與過程沒有疏失嗎？

市議員陳科名表示，恩恩案是侯市府任期最大汙點，侯友宜不願意去面對的心理可以理解，但提供議會瞭解審議的過程是最基本的態度，市府至今不願意說明審議細節和過程，也未就此案自我檢討，侯友宜就算不願面對，選舉過程仍會被放大檢視。

市議員廖宜琨說，恩恩案是防疫期間重大疏失，還給家屬公道是侯市府要做的事，不過，市府卻展現出冷漠、傲慢的態度，還不斷卸責、美化，雖然基層都很認真努力，但市府仍須面對恩恩案的責任。

民進黨團總召集人陳啟能強調，侯友宜口口聲聲說要回歸市政「好好做事」，但面對恩恩案爭議，最會的就是迴避與閃躲，事發至今已超過140天，侯友宜仍不願意向家屬表達真相，更無視全民挺恩恩案的決心，喊話侯友宜檢討道歉，坦然面對。