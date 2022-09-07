陳漢典興奮表示要當紅毯第一帥。（本報資料照）

目前在威尼斯旅行的曾寶儀開心分享心情。（本報資料照）

第57屆金鐘獎在今（7日）公布入圍名單，胡瓜與阿翔（陳秉立）以《綜藝大集合》再度入圍「綜藝節目主持人獎」，公布入圍的當下，正在錄影當中，胡瓜、阿翔、籃籃在聽到喜訊後，情緒相當興奮，胡瓜表示之後仍會到台灣各地錄製外景，將美麗的風景及鄉土民情介紹給大家，阿翔也說感謝金鐘獎評審對《綜藝大熱門》的肯定；首度入圍金鐘獎的籃籃，則是緊張的難以平復心情，笑說要等平復好心情後再發表感言。

目前人在威尼斯的曾寶儀，以《我們回家吧2》再次入圍「生活風格節目主持人獎」，目前在威尼斯旅行的她，透過臉書開心表示，「一早起來都還沒醒手機ㄅㄧㄥㄅㄧㄥㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ，謝謝大家的祝福啊！」她歸功於節目團隊的努力，「節目能一起入圍是最開心的事，《我們回家吧》是整個團隊的同頻共振的作品，沒有大家的明白無法走這麼遠，謝謝評審的青睞、生活風格類真的很難評，能被看見就是最大的肯定，謝謝所有帶我們回家的來賓，讓我們進入他們的生命，也謝謝喜歡節目的觀眾給我們的支持。」她表示將繼續未完的義大利旅程，並會開心的喝一杯慶祝。

日前，接受本報訪問，透露相當期待走上金鐘紅毯，並表示已經在挑選典禮禮服的陳漢典，今以《綜藝大熱門》入圍「綜藝節目主持人獎」，他透過經紀人分享心情，「非常謝謝評審有注意到我們，謝謝憲哥、Lulu 還有《大熱門》，我們一起工作了9年，更要謝謝大家的收看，能夠入圍真的很開心！因為已經拿到參加金鐘獎頒獎典禮的入場卷了，其他話有機會上台再説，目標紅毯第一帥！有沒有得奬平常心，隨緣啦！」

KID以《綜藝玩很大》跟憲哥再度入圍益智及時境節目主持人獎，目前人在海上出外景的他表示，《綜藝玩很大》的行前通知到現在維持不變，今年《綜藝玩很大》依然三人入圍益智及實境節目主持人獎，不用怕，我們繼續玩下去。

人在美國的Janet以《決戰水下伸展台》入圍「益智及實境節目主持人獎」，她在得知自已久違的入圍主持人後，緊張的閉氣了將近10秒，差點因為缺氧而昏去笑，她說「其實最令我敬佩的是，參與節目《決戰水下伸展台》其中的自潛選手、水下攝影師以及幕後工作人員們其實更是需要花10倍以上的時間去閉氣完整這個比賽節目，沒有親自體驗都很難想像，節目中每個看似美麗簡單的畫面其實有相當高的難度才能完成。」她也說到，這次能夠入圍真的要很感謝這些流著汗水與淚水，甚至貢獻每一次憋氣呼吸辛苦參賽的菁英自潛模特兒們、水下攝影師們以及專業團隊，「謝謝你們讓我能擁有這麼美好難得的主持經驗。」