中秋假期正逢電商99購物節，HAPPY GO搶攻節慶商機，規劃多種類的優惠活動，集結HAPPY GO購賺點及電商momo購物網、CHARLES ＆ KEITH、草莓網及PEDRO推出一系列活動，線上購物還能享有多重好康優惠，更與知名威秀影城首度合作推出點數換電影票優惠。而在暑假後迎來的第一個連假，面對政府國旅補助最後倒數，HAPPY GO加碼推出「Fun興旅遊」專案，與國內外知名訂房、旅遊網站合作，不僅可用HAPPY GO點數1點換百點振興旅遊金還有三大好禮，搶攻連假出遊商機。

最受歡迎的國旅券補助已邁入尾聲，HAPPY GO緊接著給予民眾更優惠的振興旅遊金優惠，推出「FUN興旅遊」活動，特別與國內知名訂房、旅遊網站合作，包含易飛網、Trip.com、Hotels.com及購賺點旅遊品牌等平台，只要透過HAPPY GO與各通路合作的指定連結進行下單，即可獲得限量點數放大1點換100點HAPPY GO振興旅遊金活動，還有機會抽中三大好禮。

包括一人中獎兩人同行的高鐵阿里山看日出之旅；或是享受台南遠東香格里拉豪華客房平日住宿含雙人遠東Café 自助式早餐；或是實用又方便的HAPPY GO點數，購賺點旅遊品牌再加碼贈送50點。除此之外，HAPPY GO首度與知名威秀影城推出電影咖專屬活動，只要使用HAPPY GO點數可以直接兌換北中南威秀影城電影票，方便快速吃喝玩樂一站式享受。

HAPPY GO為歡慶99購物節及中秋節兩大節日，集結各家品牌電商和大型電商的「HAPPY GO購賺點」導購平台推出優惠活動，第一重只要在HAPPY GO App點擊「點點好服務」中的「點擊得點」即可輕鬆抽1點；第二重透過HAPPY GO購賺點至電商平台下單，每週贈50點共1000名；第三重加碼贈送3000點或百貨1000元禮券，輕鬆購物還能賺點數。