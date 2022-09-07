台南地檢署7日將涉嫌殺害2員警的凶嫌林信吾起訴並求處死刑，不過網友們似乎都不買單，認為是為了選舉才大陣仗召開記者會，紛紛湧上PTT留言酸「法官不用判了啦，反正又是無期」、「讓我們繼續檢討楊丞琳」、「這起訴只是演而已」、「小學生都知道，到三審絕對不可能死刑」。

網友們針對今下午台南地檢署召開殺警案偵結記者會相當不買單，於《PTT》Gossiping看板引起熱烈討論，不少鄉民直呼：「求處死刑，一審死刑，二審死刑，三審可教化」、「無期徒刑，我猜啦」、「這有需要特地開記者會嗎」、「法官不用判了啦，反正又是無期」、「選舉快到了，開個記者會公告」、「不要為了選舉，在那邊演個判死刑」。

也有網友表示，「鄭捷搞這麼大也是兩年才死刑定讞」、「讓我們繼續檢討楊丞琳」、「這起訴只是演而已」、「法官: 我同意了嗎」、「小學生都知道，到三審絕對不可能死刑」、「爛戲騙民眾」、「很懂台灣法官阿，知道先喝酒」、「起訴可以求處死刑，法官判又是另一回事」。

檢方指出，當支援的陳姓警員察覺出事趕抵現場時，親眼看見滿身是血的凃員勉強從警用巡邏車後座下車，手持礦泉水瓶，但隨即不支倒地；陳員的隨身密錄器，更錄得凃員臨死前發出討水的悲鳴，卻因遭到割喉失血過多、難以言語。

至於身中38刀的曹員，也因傷勢過重，以堅強意志力反覆試圖坐起，卻又次次倒地，但他在凃員陷入昏迷時，為營救同袍，仍用盡最後一絲力氣呼喚跑去路邊呼救的陳員，要陳員先返回搶救凃姓學長。

檢方認為，2員警死前承受至深至鉅的身心折磨，痛苦難以想像，更無法以筆墨形容。2名被害人只是認真執行職務的員警，卻無故遭受凶嫌暴行，但凡親見其皮開肉綻的遺軀，或勘驗不忍卒睹的現場影音，將無人能否認本案確為情節最為重大的罪行。